Звёзды балета приедут на гастроли в Выксу этой осенью 09:37 — 13.09.2017 Ольга Севрюгина

Гастроли посвящены 25-летию ОМК и 260-летию предприятия – оба юбилея отмечаются в 2017 году. Выступления артистов театра и балета пройдут в рамках программы компании, направленной на развитие культуры и формирование комфортной городской среды в регионах присутствия предприятий ОМК.



12 сентября в Москве состоялась презентация гастрольного тура. Режиссёр и продюсер, народный артиста России Андрис Лиепа, народный артист России, руководитель Губернского театра Сергей Безруков и председатель правления ОМК Наталья Еремина рассказали о предстоящей театральной осени в Выксе.



С 19 по 22 сентября в Выксе пройдут четыре спектакля Московского губернского театра. Труппа под руководством народного артиста России Сергея Безрукова покажет пьесу «Свадьба Кречинского», написанную драматургом Александром Сухово-Кобылиным именно в Выксе, а также спектакли «Сирано де Бержерак» с Сергеем Безруковым и Кариной Андоленко, «Нашла коса на камень» с Дмитрием Дюжевым и музыкальный спектакль «Фильм, фильм, фильм».



В свою очередь, выступления звезд мирового балета с лучшими классическими партиями в постановке режиссера и продюсера, народного артиста России Андриса Лиепы выксунцы смогут увидеть 6-7 октября.





«ОМК – высокоразвитая с технологической точки зрения и со стороны управленческих подходов компания. Для того чтобы быть успешными в нашей компании, сотрудники должны быть не только профессионалами, но и высококультурными, образованными людьми. Для них, безусловно, важна комфортная окружающая обстановка, которая дает возможность развиваться интеллектуально и культурно. Одной из своих задач мы видим формирование и поддержание культурной и творческой среды в городах, где находятся наши предприятия», — рассказала председатель правления ОМК Наталья Еремина.



«Артисту все время необходима энергетическая подпитка. У каждого театра в столице есть свои поклонники. Но проверять свое искусство на поклонниках – вещь неблагодарная, потому что им нравится все, что ты делаешь. Самое главное в гастролях – это поехать и посмотреть реакцию зрителей, которые еще на сцене тебя не видели ни разу. Доказать, послушать их мнение. Искусство необходимо проверять народом, иначе зачерствеешь и отдалишься от зрителя. Артисту все время нужно движение», — говорит Сергей Безруков о предстоящих гастролях.



«Выкса – один из моих любимых городов. Если для Губернского театра это будут первые гастроли в Выксе, то мы с артистами Большого и Мариинского театров уже бывали там. Артисты ждут эту поездку и настоящего, хорошего зрителя. Для тех, кто не был в театре, это будет откровение, а для тех, кто любит балет — это отличный подарок от ОМК и от нас», — рассказал Андрис Лиепа.

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