Знаменитый нижегородский путешественник Ефремов стал специальным гостем праздника в Варнавино

Специальным гостем праздника, посвящённого 600-летию Варнавина, стал знаменитый нижегородский путешественник Валентин Ефремов, сообщает пресс-служба местной администрации.

Почётный житель Нижнего Новгорода и председатель «Нижегородского клуба путешественников» недавно вернулся из очередного путешествия до мыса Дежнёва, куда он доставил на своём воздушном шаре флаг Ассоциации «Поветлужье». Валентин Ефремов поздравил варнавинцев, а также предоставил возможность желающим подняться в воздух и посмотреть на посёлок с высоты птичьего полёта.