Злоумышленники рассылают письма с вирусом от имени ФНС

В последнее время участились случаи рассылки от имени ФНС организациям и предпринимателям электронных писем, содержащих вирус. Об этом сообщается на сайте нижегородского УФНС.

Послания отправляются с электронного адреса, не принадлежащего ни одному территориальному органу налоговой. В адрес налогоплательщик ов мошенники направляют сообщения от сотрудников Федеральной налоговой службы (Субботин Александр Сергеевич, Лебедев Василий Натанович). В них содержится информация об имеющейся задолженности и указывается ссылка на скачивание архивного файла в формате Zip.

Федеральная налоговая служба сообщает, что не имеет никакого отношения к подобным рассылкам, и рекомендует не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы (почтовый клиент, браузер).