Злоумышленники рассылают письма с вирусом от имени ФНС
В последнее время участились случаи рассылки от имени ФНС организациям и предпринимателям электронных писем, содержащих вирус. Об этом сообщается на сайте нижегородского УФНС.
Послания отправляются с электронного адреса, не принадлежащего ни одному территориальному органу налоговой. В адрес налогоплательщик
Федеральная налоговая служба сообщает, что не имеет никакого отношения к подобным рассылкам, и рекомендует не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы (почтовый клиент, браузер).
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