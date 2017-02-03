Злоумышленники рассылают письма с вирусом от имени ФНС

15:15 — 31.01.2017

 Полина Кульбякина


В последнее время участились случаи рассылки от имени ФНС организациям и предпринимателям электронных писем, содержащих вирус. Об этом сообщается на сайте нижегородского УФНС.

Послания отправляются с электронного адреса, не принадлежащего ни одному территориальному органу налоговой. В адрес налогоплательщиков мошенники направляют сообщения от сотрудников Федеральной налоговой службы (Субботин Александр Сергеевич, Лебедев Василий Натанович). В них содержится информация об имеющейся задолженности и указывается ссылка на скачивание архивного файла в формате Zip.

Федеральная налоговая служба сообщает, что не имеет никакого отношения к подобным рассылкам, и рекомендует не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы (почтовый клиент, браузер).

Теги: Криминал

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