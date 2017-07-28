Жуткое убийство в Нижнем Новгороде: в квартире нашли труп женщины без головы

Страшную находка обнаружили нижегородские следователи - в квартире в Советском районе нашли труп женщины без головы.

Утром 7 сентября в следственный отдел по Советскому району поступило сообщение о наличии резкого запаха разложений в подъезде дома, расположенного на улице Б. Панина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.На место происшествия незамедлительно выехали и.о. руководителя следственного отдела по Советскому району, следователь того же отдела, следователь-криминалист отдела криминалистики, сотрудники полиции и МЧС.В ходе проведения оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружено обезглавленное тело 41-летней женщины.- По предварительным данным, погибшая - хозяйка квартиры, - рассказали следователи.По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).По предварительным данным, тело погибшей находится в квартире около 1 месяца. Голова тела в квартире не обнаружена.В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.