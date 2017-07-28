Жуткое убийство в Нижнем Новгороде: в квартире нашли труп женщины без головы

19:41 — 07.09.2017

 pravda-nn.ru

Жуткое убийство в Нижнем Новгороде: в квартире нашли труп женщины без головы

Автор фото: Из архива СУ СК по Нижегородской области

Жуткое убийство в Нижнем Новгороде: в квартире нашли труп женщины без головы

19:41 — 07.09.2017

 pravda-nn.ru


Страшную находка обнаружили нижегородские следователи - в квартире в Советском районе нашли труп женщины без головы.


Утром 7 сентября в следственный отдел по Советскому району поступило сообщение о наличии резкого запаха разложений в подъезде дома, расположенного на улице Б. Панина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

На место происшествия незамедлительно выехали и.о. руководителя следственного отдела по Советскому району, следователь того же отдела, следователь-криминалист отдела криминалистики, сотрудники полиции и МЧС.

В ходе проведения оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружено обезглавленное тело 41-летней женщины.

- По предварительным данным, погибшая - хозяйка квартиры, - рассказали следователи.

По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, тело погибшей находится в квартире около 1 месяца. Голова тела в квартире не обнаружена.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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