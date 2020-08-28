ЖКХ в Нижегородской области хотят модернизировать при помощи концессий

Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области рассматривает одиннадцать концессионных инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил заместитель Губернатора Нижегородской области Александр Байер, комментируя федеральное нововведение о поддержке концессионеров в ЖКХ.

Согласно постановлению, подписанному председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, теперь инвесторы в ЖКХ могут привлекать заёмные средства на реализацию инфраструктурных проектов по льготной ставке, не превышающей 5% годовых. В Минстрое РФ заявили, что постановление создаёт новый механизм оказания государственной поддержки и стимулирования частных инвесторов, готовых вкладывать на долгосрочной основе свои средства в модернизацию коммунальной отрасли. Предполагается, что в 2017 году на цели господдержки по всем регионам России будет распределено порядка 8 млрд рублей. Средства могут быть использованы для софинансирования процентной ставки по кредитам, выданным на реализацию проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.- Концессионные соглашения, на наш взгляд, являются серьёзным механизмом по модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства. И в регионе есть положительные примеры того, как условия жизни людей меняются к лучшему. На сегодняшний день в сфере жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области заключено 18 концессионных соглашений на сумму порядка 15 млрд рублей, из них 13 соглашений заключила Нижегородская областная коммунальная компания. В рамках концессионного соглашения с администрацией Балахнинского района провела серьёзную модернизацию водоотведения и водоснабжения посёлка Истомино, а также построила новую котельную в ЦКК. В результате, жители получили качественную услугу тепло-, водоснабжения и водоотведения. С новыми мерами поддержки инвесторам станет проще работать, а значит, может увеличиться и число концессионных предложений, которые, в конечном счёте, существенно улучшают качество услуг жилищно-коммунального хозяйства, - сказал Александр Байер.