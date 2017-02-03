Жительница Варнавина приревновала сожителя к своей матери и подожгла её дом

12:17 — 02.02.2017

 Юлия Полякова


Жительница Варнавина приревновала сожителя к своей матери и подожгла её дом. Хозяйка погибла. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

«Мстительница» облила бензином ступени дома своей 67-летней матери и подожгла. Выбраться из горящего помещения хозяйка не смогла. Её 51-летнюю дочь обвинили в убийстве общеопасным способом. Вину она признала частично, приговора ждала под стражей. Суд дал ей 15 лет колонии.

Теги: Криминал

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