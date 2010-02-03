Жительница Семёнова судится с хозяином собаки, которая её покусала

15:01 — 10.02.2017

 Юлия Полякова


Жительница Семёнова судится с хозяином собаки, которая её покусала. Владелец пса, по словам женщины, даже не извинился. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчина вёл собаку на поводке, но без намордника. Женщина шла навстречу. Когда она поравнялась с хозяином собаки, пёс бросился к ней, вцепился в рукав пальто, начал рвать, а потом укусил за ногу. 

Хозяин с трудом оттащил пса и, по словам пострадавшей, даже не поинтересовавшись, как она себя чувствует, быстро пошёл прочь. Женщина пошла следом, посмотрела, в какой дом он зайдёт, после чего обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали укушенную рану левого бедра. Женщина написала заявление в полицию. В возбуждении уголовного дела ей было отказано. Тогда она обратилась с иском в суд. Жительница Семёнова просит взыскать компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей, а также возместить ей стоимость лекарств и испорченного пальто — всего на сумму 5000 рублей.

Теги: Криминал

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