Жительница Семёнова судится с хозяином собаки, которая её покусала
Жительница Семёнова судится с хозяином собаки, которая её покусала. Владелец пса, по словам женщины, даже не извинился.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчина вёл собаку на поводке, но без намордника. Женщина шла навстречу. Когда она поравнялась с хозяином собаки, пёс бросился к ней, вцепился в рукав пальто, начал рвать, а потом укусил за ногу.
Хозяин с трудом оттащил пса и, по словам пострадавшей, даже не поинтересовавшись, как она себя чувствует, быстро пошёл прочь. Женщина пошла следом, посмотрела, в какой дом он зайдёт, после чего обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали укушенную рану левого бедра. Женщина написала заявление в полицию. В возбуждении уголовного дела ей было отказано. Тогда она обратилась с иском в суд. Жительница Семёнова просит взыскать компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей, а также возместить ей стоимость лекарств и испорченного пальто — всего на сумму 5000 рублей.
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