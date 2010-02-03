Жительница Семёнова судится с хозяином собаки, которая её покусала. Владелец пса, по словам женщины, даже не извинился.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчина вёл собаку на поводке, но без намордника. Женщина шла навстречу. Когда она поравнялась с хозяином собаки, пёс бросился к ней, вцепился в рукав пальто, начал рвать, а потом укусил за ногу.