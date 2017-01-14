Жительница Дивеевского района через суд требует запретить соседке держать стаю собак

Жительница Дивеевского района через суд потребовала запретить соседке держать стаю собак. Женщина жалуется на лай и запах. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Нижегородской области.

Хозяйка собак и женщина, подавшая иск в суд, — владелицы одного дома с земельным участком. В иске указано, что только в доме у любительницы животных пять небольших собак и кошка, а во дворе бегают крупные собаки, из которых только одна находится на привязи. По поводу количества животных истица указывает, что их множество.

Женщина боится, что её покусают, говорит, что дома и на участке невозможно находиться. Она потребовала запретить «обидчице» содержать более одной собаки и более одной кошки. Если собака будет содержаться в доме, то она должна быть весом не больше 10 кг и высотой в холке менее 34 см.