Жительница Арзамаса предлагала в соцсети шубы, которых не было

12:28 — 13.01.2017

 Юлия Полякова


Жительница Арзамаса предлагала в соцсети шубы, которых не было. Жертвами мошенницы стали 16 человек. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Женщина создала в одной из соцсетей группу «Изделия из кожи и меха: шубы, жилеты, аксессуары», которую в дальнейшем несколько раз переименовывала. Группой она управляла через вымышленный аккаунт. Вот один из эпизодов: одна из пользователей соцсети решила купить меховой жилет за 17 тысяч рублей, который предлагался в группе. Злоумышленница предложила перевести ей на карту предоплату — 7400 рублей, что и было сделано. Однако жилета покупательница не получила, а от дальнейшей переписки администратор группы стала уклоняться. 

Всего с января 2015 года по февраль 2016-го злоумышленница похитила 258550 рублей. Потерпевшие — со всей России.

Теги: Криминал

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