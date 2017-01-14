Жительница Арзамаса предлагала в соцсети шубы, которых не было. Жертвами мошенницы стали 16 человек. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Женщина создала в одной из соцсетей группу «Изделия из кожи и меха: шубы, жилеты, аксессуары», которую в дальнейшем несколько раз переименовывала. Группой она управляла через вымышленный аккаунт. Вот один из эпизодов: одна из пользователей соцсети решила купить меховой жилет за 17 тысяч рублей, который предлагался в группе. Злоумышленница предложила перевести ей на карту предоплату — 7400 рублей, что и было сделано. Однако жилета покупательница не получила, а от дальнейшей переписки администратор группы стала уклоняться.

Всего с января 2015 года по февраль 2016-го злоумышленница похитила 258550 рублей. Потерпевшие — со всей России.