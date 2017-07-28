Жительница Арзамаса пошла на преступление ради поездки на море

В полицию пришёл 52-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области, мужчина рассказал такую историю: у него из дома пропала банковская карта, а через некоторое время на его телефон пришло смс-уведомление: со счёта списано 50 тысяч рублей.

Выяснилось, что у мужчины в течение нескольких дней гостила его 20-летняя племянница. Эту информацию полицейские и стали отрабатывать. Девушку разыскали и доставили в отдел. В содеянном она созналась. Сказала, что деньги ей были нужны, чтобы оплатить поездку на море. Теперь вместо отдыха её ждёт суд.