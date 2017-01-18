Жителю Нижегородской области дали 8 лет тюрьмы за ограбление машины инкассации

Московский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор мужчине, обвиняемому в грабеже в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.

Суд установил, что в ноябре 2014 года подсудимый вступил в преступный сговор с гражданином, который планировал совершить хищение средств, перевозимых в инкассаторской машине. Позже к ним и присоединился ещё один сообщник.

Мужчины специально устроили ДТП с автомобилем инкассаторов, напали на него и похитили деньги. В результате в руках злоумышленников оказалось почти 35,5 млн рублей.

Один из обвиняемых полностью признал свою вину и получил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второй участник преступления до сих пор находится в розыске. И, наконец, третьему грабителю суд дал восемь лет тюрьмы в исправительной колонии строгого режима и назначил штраф в размере 100 тыс рублей.