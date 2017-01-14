Жителю Дзержинска грозит два года тюрьмы за ложный донос

15:16 — 12.01.2017

 Полина Кульбякина


В отношении жителя Дзержинска возбуждено уголовное дело: он сообщил полиции ложные сведения об угоне автомобиля. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.

По версии следствия, обвиняемый продал свой автомобиль, а взамен приобрел у покупателя его автомобиль. После осмотра нового приобретения он обнаружил в нем дефект в виде повреждения днища. Обвиняемый решил расторгнуть договор купли-продажи, однако получил отказ. Тогда гражданин и решил написать заявление в полицию об угоне своего первого автомобиля. 

Дело об угоне возбуждено не было, зато сам заявитель теперь предстанет перед судом за заведомо ложный донос. Максимальное наказание, которое ему грозит, — два года лишения свободы.

Теги: Криминал

Материалы по теме:

14.01.2017

80 человек эвакуированы из пятиэтажки в Дзержинске

По предварительно версии, у здания просел фундамент.

13.01.2017

Жительница Дивеевского района через суд требует запретить соседке держать стаю собак

Сейчас в доме у любительницы животных пять небольших собак и кошка, а во дворе бегают крупные собаки.

13.01.2017

Бывшего полицейского будут судить за «пьяное» ДТП в Нижнем Новгороде

Летом он на мотоцикле сбил 30-летнюю женщину, когда она переходила дорогу по «зебре».

Комментирование данного материала запрещено администрацией.