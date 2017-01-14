Жителю Дзержинска грозит два года тюрьмы за ложный донос

В отношении жителя Дзержинска возбуждено уголовное дело: он сообщил полиции ложные сведения об угоне автомобиля. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.

По версии следствия, обвиняемый продал свой автомобиль, а взамен приобрел у покупателя его автомобиль. После осмотра нового приобретения он обнаружил в нем дефект в виде повреждения днища. Обвиняемый решил расторгнуть договор купли-продажи, однако получил отказ. Тогда гражданин и решил написать заявление в полицию об угоне своего первого автомобиля.

Дело об угоне возбуждено не было, зато сам заявитель теперь предстанет перед судом за заведомо ложный донос. Максимальное наказание, которое ему грозит, — два года лишения свободы.