Жителям разваливающейся пятиэтажки в Дзержинске на неделю закрыли доступ в квартиры

10:15 — 18.01.2017

 Юлия Полякова


Для жителей дзержинской пятиэтажки, которая в минувшие выходные пошла трещинами, закрыли доступ в квартиры на семь дней. Через неделю будет понятно, могут ли они забрать оставшиеся вещи.Об этом нам сообщил начальник Управления информации и взаимодействия со СМИ администрации Дзержинска Александр Марков. 

Отсчёт семи дней начался со вчерашнего дня, вторника. По словам Маркова, для мониторинга ситуации выставлено 200 маяков. Прийти за вещами жители смогут, только если в течение этой недели трещины не будут увеличиваться. Предполагается, что жители смогут забрать телевизоры, холодильники и другое дорогостоящее имущество. Александр Марков сообщил, что уже определены места, где это имущество можно будет разместить на хранение. Со вчерашнего же дня начался отсчёт месяца, по истечении которого будет понятно: является ли дом, как говорят специалисты, ремонтопригодным.

Причину деформации дома эксперты из Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета назовут губернатору Валерию Шанцеву сегодня. Глава региона лично поручил ректору этого вуза оказать содействие в скорейшем разрешении вопросов, связанных с пятиэтажкой по улице Будённого.

Теги: Происшествия

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