Жителя Вознесенского района оштрафовали за сосны и берёзы на сельхозучастке
Жителя Вознесенского района оштрафовали за сосны и берёзы на сельхозучастке. Деревьями, кустами и сорными растениями заросло 215 гектаров.
Как сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, при осмотре земельного участка в Вознесенском районе специалисты установили, что собственник не выполняет требования, не проводит обязательные мероприятия по защите земель сельскохозназначения от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями. За это ему придётся заплатить штраф в 20 тысяч рублей, а нарушения — устранить.
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