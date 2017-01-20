Жителя Вознесенского района оштрафовали за сосны и берёзы на сельхозучастке

15:58 — 20.01.2017

 Юлия Полякова


Жителя Вознесенского района оштрафовали за сосны и берёзы на сельхозучастке. Деревьями, кустами и сорными растениями заросло 215 гектаров. 

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, при осмотре земельного участка в Вознесенском районе специалисты установили, что собственник не выполняет требования, не проводит обязательные мероприятия по защите земель сельскохозназначения от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями. За это ему придётся заплатить штраф в 20 тысяч рублей, а нарушения — устранить.

Теги: Село

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