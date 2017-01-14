Жителя Дзержинска будут судить за убийство женщины

17:32 — 12.01.2017

 Юлия Полякова


Дзержинца будут судить за убийство женщины, с которой он познакомился в Интернете, сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено 26 ноября 2015 года. Мужчина договорился о встрече с 45-летней нижегородкой, которая накануне познакомилась с ним в Сети. Женщина приехала в Дзержинск на своём «Форде Фокусе». 

Обманом 41-летний злоумышленник выманил новую знакомую за город, угрожая, заставил выйди из машины и напал на женщину с ножом. Тело злоумышленник поместил в багажник машины, но не смог выехать — забуксовал. 

Тогда он спрятал тело в противопожарный ров, забросав сосновыми ветками, и скрылся, прихватив паспорт убитой. На следующий день тело обнаружил местный житель, выгуливавший собаку. 

Подозреваемого задержали по «горячим» следам. Вину он признал частично. В 1998 году мужчина уже был осужден за убийство женщины. Получил 20 лет, но в 2014 году его освободили условно-досрочно. Теперь он обвиняется в убийстве с особой жестокостью, разбое, похищении паспорта. 

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.

Теги: Криминал

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