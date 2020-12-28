Жителя Дзержинска будут судить за производство поддельного алкоголя

Больше 11 миллионов рублей заработал дзержинец на продаже контрафактного алкоголя. Теперь его будут судить.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, лицензии на оборот алкоголя у мужчины не было, налоги он не платил, для хранения контрафакта использовал имеющееся у него в собственности помещение площадью в 947 квадратных метров.

Спиртсодержащую жидкость он разбавлял водой, разливал в пятилитровые пластиковые бутылки. Помогали наёмные работники. Мужчину обвиняют в сбыте контрафактной спиртсодержащей и алкогольной продукции.