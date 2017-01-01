Жители разваливающейся пятиэтажки в Дзержинске смогут попасть в квартиры не раньше 30 января. За последние дни произошло смещение стен дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций решила ограничить доступ в аварийный дом по улице Будённого также для представителей экспертных организаций и специалистов, наблюдающих за целостностью выставленных маяков. Мониторинг ситуации будут вести только по внешним маякам и геологическим маркерам. На 30 января запланировано очередное заседание комиссии, на котором вновь будут решать, могут ли жильцы прийти за вещами. Большинство жителей, 79 человек, в том числе 13 детей, находятся в детском лагере «Город спорта».