Жители разваливающейся пятиэтажки в Дзержинске смогут попасть в квартиры не раньше 30 января

14:40 — 26.01.2017

 Юлия Полякова


Жители разваливающейся пятиэтажки в Дзержинске смогут попасть в квартиры не раньше 30 января. За последние дни произошло смещение стен дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска. 

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций решила ограничить доступ в аварийный дом по улице Будённого также для представителей экспертных организаций и специалистов, наблюдающих за целостностью выставленных маяков. Мониторинг ситуации будут вести только по внешним маякам и геологическим маркерам. На 30 января запланировано очередное заседание комиссии, на котором вновь будут решать, могут ли жильцы прийти за вещами. Большинство жителей, 79 человек, в том числе 13 детей, находятся в детском лагере «Город спорта».

Теги: Происшествия

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