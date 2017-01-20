Жители Нижнего Новгорода стали меньше жаловаться на некачественное отопление.

«Основные параметры, по которым можно судить о ходе отопительного сезона — это количество технологических нарушений и обращений жителей. В этом году число жалоб на некачественное отопление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 27%, и это, несмотря на аномальные морозы в январе», — подвел промежуточные итоги отопительного сезона директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков.

Среди основных причин, ухудшающих теплоснабжение в жилых домах, директор департамента назвал самовольное переустройство собственниками внутренних систем отопления и естественный технический износ внутридомовых систем теплоснабжения. Только специалисты «Теплоэнерго» выявили факты переустройства в 4212 многоквартирных домах.

«Средняя температура этой зимой на 7 градусов по Цельсию ниже, чем в прошлом году. Этот факт влияет на ход отопительного сезона, потому что при установлении температуры наружного воздуха ниже -17 градусов происходит выхолаживание многоквартирных домов. Соответственно, при понижении температуры до критических отметок в декабре—январе мы фиксировали объективный рост звонков жителей по недостаточному теплу», — рассказал Павел Марков.

Директор департамента подчеркнул, что для оперативного восстановления нормативного температурного режима в помещениях социальной сферы и жилых домах, ведется системная работа с ключевыми поставщиками тепла. «Муниципалитет и теплоснабжающие организации делают все необходимое, чтобы обеспечить жителей города теплом. Все обращения нижегородцев и организаций на некачественное отопление, поступающие в администрацию города, рассматриваются в приоритетном порядке», — резюмировал Павел Марков.