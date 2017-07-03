Жители Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстова могут оценить качество медуслуг в режиме онлайн

Жители Нижнего Ногорода, Кстова и Дзержинска в режиме онлайн могут оценить качество оказания медицинских услуг, а главные врачи – оперативно исправить ошибки и недочёты в работе. В поликлиниках и больницах трёх городов установлено 65 терминалов обратной связи «Да/Нет». Об этом стало известно сегодня 2017 года по итогам проверки работы системы обратной связи в женской консультации №3 Нижнего Новгорода.

Напомним, что установить терминалы во всех детских и взрослых поликлиниках Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстова, а также в дальнейшем во всех поликлинических подразделениях центральных районных больниц, поручил в конце прошлого года губернатор Валерий Шанцев.По мнению председателя Общественного совета по независимой оценке качества услуг медицинскими организациями Нижегородской области Андрея Нестеренко, система обратной связи «Да/Нет» позволяет выявлять грамотных руководителей в лечебных учреждениях.- С начала установки терминалов получено порядка 18 тысяч оценок и обращений. Их анализ показывает, что 72% - это положительные отзывы, а 28% - совокупность замечаний, предложений и комментариев. Здесь очень важен тот факт, что пациент сам оставляет комментарии, и эта информация приходит главному врачу, позволяя выявить определенную системность проблемы и принять оперативное решение, - отметил Нестеренко.Как отметили в региональном минздраве, анализ данных системы «Да/Нет» ляжет в основу оценки работы главных врачей. Основной поток жалоб связан с организацией работы, поэтому, чтобы устранить эти недостатки, важна быстрая и оперативная реакция руководителя.- В службе детства и родовспоможения это наиболее важно, так как дети и беременные – самая уязвимая группа населения. Мы продолжим внедрять терминалы во всех родильных домах, женских консультациях, детских поликлиниках, - заявила главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Нижегородской области Марина Семерикова.