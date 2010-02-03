Жители многоквартирного дома в Нижнем Новгороде остались без газа. О них просто забыли.

Как сообщает прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода, в доме случился пожар, газ отключили. Через день дом был к пуску газа готов, но голубое топливо в квартирах жителей не появилось. Без газа люди прожили почти неделю. Прокуратура возбудила административные дела в отношении Городской управляющей компании.

Газоснабжение дома возобновлено.