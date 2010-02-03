Жители Городца собрали деньги на электроколяску для земляка
Всего три недели понадобилось неравнодушным горожанам, чтобы прикованный к инвалидному креслу Сергей Лоднев смог покинуть дом после многих лет домашнего затворничества.
Инициатором сбора средств стал главный экскурсовод Городецкого историко-художественного музейного комплекса и давний знакомый городчанина с ограниченными возможностями - Артём Еранцев. Через социальные сети он бросил клич о помощи, на который откликнулись знакомые и совсем не знакомые люди. За неполный месяц благотворительной акции удалось собрать 60 тысяч рублей. На эти деньги приобретено средство передвижения для инвалида – не новая, но практичная коляска с электроприводом.
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