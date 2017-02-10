Житель Вознесенского района получил 100 часов обязательных работ за неуплату алиментов
Алиментщик из Вознесенского района приговорён к 100 часам обязательных работ за то, что не давал денег на содержание двоих своих несовершеннолетн
По решению суда от 2009 года гражданин должен был платить алименты на двоих детей в размере 1/6 от всех видов заработка на каждого ребёнка. Но мужчина от своей обязанности уклонялся. Тогда горе-отцу запретили выезжать за границу и наложили арест на его имущество.
В начале 2017 года, когда должник был доставлен к судебному приставу, он предоставил расписку от жены об уплате 600 рублей. Однако эта сумма является незначительной, ведь за много лет уклонения от обязательств долг вырос до 260 тыс рублей.
В феврале состоялось судебное заседание, по итогам которого мужчина был приговорён к обязательным работам. Ему разъяснили, что платить алименты необходимо каждый месяц, а в случае уклонения должнику снова придётся предстать перед судом.
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