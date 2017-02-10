Житель Вознесенского района получил 100 часов обязательных работ за неуплату алиментов

Алиментщик из Вознесенского района приговорён к 100 часам обязательных работ за то, что не давал денег на содержание двоих своих несовершеннолетн их детей. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

По решению суда от 2009 года гражданин должен был платить алименты на двоих детей в размере 1/6 от всех видов заработка на каждого ребёнка. Но мужчина от своей обязанности уклонялся. Тогда горе-отцу запретили выезжать за границу и наложили арест на его имущество.

В начале 2017 года, когда должник был доставлен к судебному приставу, он предоставил расписку от жены об уплате 600 рублей. Однако эта сумма является незначительной, ведь за много лет уклонения от обязательств долг вырос до 260 тыс рублей.

В феврале состоялось судебное заседание, по итогам которого мужчина был приговорён к обязательным работам. Ему разъяснили, что платить алименты необходимо каждый месяц, а в случае уклонения должнику снова придётся предстать перед судом.