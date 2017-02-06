Житель Сокольского района изнасиловал школьницу

13:46 — 14.02.2017

 Юлия Полякова


Житель Сокольского района изнасиловал школьницу. Мужчина познакомился с девочкой в Интернете. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области. 

14-летняя жительница Воротынского района и 32-летний житель Сокольского пересеклись на сайте знакомств. По версии следствия, после непродолжительного общения мужчина приехал к школьнице в гости. Закончилось всё изнасилованием. О случившемся девочка рассказала матери, та обратилась в Следственный комитет. Вину мужчина признал частично, приговора ждал под стражей. Суд дал ему 8 лет колонии строгого режима.

Теги: Криминал

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