Житель Сокольского района изнасиловал школьницу
Житель Сокольского района изнасиловал школьницу. Мужчина познакомился с девочкой в Интернете. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.
14-летняя жительница Воротынского района и 32-летний житель Сокольского пересеклись на сайте знакомств. По версии следствия, после непродолжительного общения мужчина приехал к школьнице в гости. Закончилось всё изнасилованием. О случившемся девочка рассказала матери, та обратилась в Следственный комитет. Вину мужчина признал частично, приговора ждал под стражей. Суд дал ему 8 лет колонии строгого режима.
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