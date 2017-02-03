Житель Семёновского района из ревности пытался убить соперника

10:10 — 30.01.2017

 Юлия Полякова


Житель Семёновского района из ревности пытался убить соперника. Оба мужчины были влюблены в доярку. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Соперники никак не могли решить, с кем из них будет жить женщина. Для очередного выяснения отношений один из участников конфликта на пьяную голову пришёл к оппоненту — в его дом по улице Колхозной в селе Малое Зиновьево. Поругались, и гость ударил соперника ножом в щёку. На помощь подоспел односельчанин — он оттащил 42-летнего нападавшего. 59-летнего раненого госпитализировали, он остался жив. Подсудимый вину признал в полном объёме. 

Суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима.

Теги: Криминал

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