Житель Семёнова «заминировал» вагоны на местном вокзале

14:41 — 26.01.2017

 Юлия Полякова


Житель Семёнова «заминировал» вагоны на местном вокзале. За шутку придётся платить штраф и возмещать ущерб полиции, врачам и пожарным. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчина набрал со своего домашнего телефона «02», будучи в нетрезвом состоянии. Службы быстрого реагирования обследовали вокзал, с которого пришлось всех эвакуировать, электропоезд, платформы и пути, а также прилегающую к вокзалу территорию — взрывного устройства не оказалось. Суд признал «шутника» виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей. Службам быстрого реагирования за ложный вызов он должен возместить 8169 рублей.

Теги: Криминал

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