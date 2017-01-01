Житель Семёнова «заминировал» вагоны на местном вокзале. За шутку придётся платить штраф и возмещать ущерб полиции, врачам и пожарным.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчина набрал со своего домашнего телефона «02», будучи в нетрезвом состоянии. Службы быстрого реагирования обследовали вокзал, с которого пришлось всех эвакуировать, электропоезд, платформы и пути, а также прилегающую к вокзалу территорию — взрывного устройства не оказалось. Суд признал «шутника» виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей. Службам быстрого реагирования за ложный вызов он должен возместить 8169 рублей.