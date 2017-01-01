Житель Семёнова изнасиловал 14-летнюю школьницу

10:25 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


Житель Семёнова изнасиловал 14-летнюю школьницу. А началось с того, что вечером пошли погулять. 

Следственное управление СКР по Нижегоросдкой области сообщает, что злоумышленнику 27 лет. Прогуливаясь с девушкой, он в безлюдном месте неожиданно схватил школьницу, ударил по лицу, зажал рот рукой, а затем футболкой и изнасиловал. Вину мужчина не признал, давать показания отказался. Суд однако его вину в изнасиловании несовершеннолетней счёл полностью доказанной и приговорил к 13 годам колонии особого режима.

Теги: Криминал

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