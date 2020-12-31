Житель Краснобаковского района застрелил знакомого из ружья

12:37 — 09.01.2017

 Юлия Полякова


Житель Краснобаковского района застрелил знакомого из ружья. Стрелок стал свидетелем семейной ссоры и вступился за женщину. 

По информации Следственного управления СКР по региону, трагедия произошла в посёлке Затон. Вмешавшись в семейный конфликт, 27-летний гость вступился за хозяйку, за что и был избит её мужем. Обидевшись, заступник сходил к себе домой, взял охотничью двустволку, вернулся, выстрелил в оппонента и ушёл. Для 30-летнего мужчины ранение оказалось смертельным. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого взяли под стражу.

Теги: Криминал

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