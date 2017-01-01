Житель Гагина на спор облил односельчанку бензином и поджёг

10:20 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


Житель Гагина на спор облил односельчанку бензином и поджёг. Женщина умерла в больнице. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 

Летним днём компания выпивала на приусадебном участке. Возник спор. «А вот ты не сможешь поджечь человека», - сказала женщина своему знакомому. «Смогу!» - запротестовал тот. Возник спор. Мужчина пошёл к своему дому, взял канистру, в которой был бензин для мотоблока, облил односельчанку горючим и поджёг зажигалкой. 

Когда 42- летняя женщина вспыхнула, поджигатель толкнул её в ёмкость с водой, потушив огонь. Женщина переоделась, и компания продолжила выпивать. Однако вскоре спорщице стало плохо, её увезли на «скорой», и через две недели она в больнице умерла. Поджигателя теперь обвиняют в убийстве. В обстоятельствах будет разбираться областной суд.

Теги: Криминал

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