Житель Дзержинска убил сына перочинным ножом. Отпрыск выпивал и регулярно избивал родителей.

Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, трагедия разыгралась в квартире дома по переулку Западному. Следователям 59-летний задержанный пояснил, что нетрезвый сын стал оскорблять свою мать и замахнулся на неё, чтобы ударить. Мужчина вступился за жену и ударил 32-летнего сына ножом. В тот же день тот умер в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.