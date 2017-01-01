Житель Дзержинска убил сына перочинным ножом

10:45 — 24.01.2017

 Юлия Полякова


Житель Дзержинска убил сына перочинным ножом. Отпрыск выпивал и регулярно избивал родителей.

Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, трагедия разыгралась в квартире дома по переулку Западному. Следователям 59-летний задержанный пояснил, что нетрезвый сын стал оскорблять свою мать и замахнулся на неё, чтобы ударить. Мужчина вступился за жену и ударил 32-летнего сына ножом. В тот же день тот умер в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Теги: Криминал

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