Житель Дзержинска убил своего гостя за то, что тот громко смеялся

16:25 — 08.02.2017

 Юлия Полякова


Житель Дзержинска убил своего гостя за то, что тот громко смеялся. А потом вложил ему нож в руку: будто было самоубийство. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области. 

Преступление было совершено в квартире по улице Чкалова. 56-летний хозяин дважды ударил 46-летнего гостя ножом, а потом попытался запутать следствие. Когда были собраны доказательства, что это не самоубийство, мужчина признался: его разозлило, что гость громко смеялся и на замечания не реагировал. Однако обвиняемый заявил, что убивать не хотел. Примечательно, что он в 2014 году освободился из колонии — отбывал срок за убийство женщины.

Теги: Криминал

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