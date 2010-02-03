Житель Дзержинска убил своего гостя за то, что тот громко смеялся. А потом вложил ему нож в руку: будто было самоубийство. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено в квартире по улице Чкалова. 56-летний хозяин дважды ударил 46-летнего гостя ножом, а потом попытался запутать следствие. Когда были собраны доказательства, что это не самоубийство, мужчина признался: его разозлило, что гость громко смеялся и на замечания не реагировал. Однако обвиняемый заявил, что убивать не хотел. Примечательно, что он в 2014 году освободился из колонии — отбывал срок за убийство женщины.