Житель Дзержинска «отомстил» за обиды бывшей жене. У женщины сгорела машина за полмиллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области, в полицию позвонили местные жители: во дворе дома по улице Сухаренко горела машина. Владелица автомобиля сразу сообщила стражам порядка, что к случившемуся может быть причастен её бывший муж.

Полицейские нашли очевидца, который сообщил: видел с балкона, как неизвестная женщина обливала эту автомашину какой-то жидкостью. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в посёлке Горбатовка. Ими оказались 50-летний бывший муж хозяйки машины и его 38-летняя сожительница. Оба теперь под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено об умышленном уничтожении или повреждении имущества.