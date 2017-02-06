Житель Дзержинска «отомстил» за обиды бывшей жене

14:17 — 14.02.2017

 Юлия Полякова


Житель Дзержинска «отомстил» за обиды бывшей жене. У женщины сгорела машина за полмиллиона рублей. 

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области, в полицию позвонили местные жители: во дворе дома по улице Сухаренко горела машина. Владелица автомобиля сразу сообщила стражам порядка, что к случившемуся может быть причастен её бывший муж. 

Полицейские нашли очевидца, который сообщил: видел с балкона, как неизвестная женщина обливала эту автомашину какой-то жидкостью. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в посёлке Горбатовка. Ими оказались 50-летний бывший муж хозяйки машины и его 38-летняя сожительница. Оба теперь под подпиской о невыезде. Уголовное дело возбуждено об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Теги: Криминал

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