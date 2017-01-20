Житель Дальнеконстантиновского района убил друга в день его рождения

Житель Дальнеконстантин овского района убил друга в день его рождения. Именинник сделал гостю замечание, что тот слишком близко подсел к его жене.

По информации Следственного управления СКР по Нижегородской области, трагедия произошла в деревне Наченье. Хозяин дома праздновал деня рождения. После сделанного замечания гость схватил нож и ударил имянинника в живот. 47-летний мужчина скончался на месте. Злоумышленнику 49 лет. Вину в убийстве он признал. Но это не единственный эпизод в уголовном деле. Немногим ранее мужчина поссорился с матерью своей сожительницы, толкнул её и, когда женщина упала на пол, замахнулся на неё молотком. Его обвинили в угрозе убийством. Но сам он по этому эпизоду свою вину не признал. В 2008 году мужчина уже был осуждён за убийство, освободился в 2014-м. Теперь по приговору суда ближайшие 8 лет 9 месяцев ему предстоит провести в колонии строгого режима.