Житель Бутурлинского района ударил участкового бутылкой по голове. Полицейский требовал, чтобы хулиган прекратил издеваться над матерью.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчина был в нетрезвом состоянии, начал хулиганить,его мать вызвала полицию. Приехали участковый и сотрудник уголовного розыска. В ответ на требования стражей порядка прекратить мучить свою мать, возмутитель спокойствия схватил за горлышко стеклянную бутылку и бросился на участкового. Уголовное дело возбудили о применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. К рассмотрению дела приступил Бутурлинский районный суд.