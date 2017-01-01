Житель Бутурлинского района ударил участкового бутылкой по голове

10:23 — 27.01.2017

 Юлия Полякова


Житель Бутурлинского района ударил участкового бутылкой по голове. Полицейский требовал, чтобы хулиган прекратил издеваться над матерью.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, мужчина был в нетрезвом состоянии, начал хулиганить,его мать вызвала полицию. Приехали участковый и сотрудник уголовного розыска. В ответ на требования стражей порядка прекратить мучить свою мать, возмутитель спокойствия схватил за горлышко стеклянную бутылку и бросился на участкового. Уголовное дело возбудили о применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. К рассмотрению дела приступил Бутурлинский районный суд.

Теги: Криминал

Материалы по теме:

27.01.2017

Два года строгого режима получил житель Сергачского района за драку с полицейскими

Всё произошло в магазине, где пьяный мужчина учинил дебош.

27.01.2017

150 тысяч рублей заплатят за нарушение пожарной безопасности владельцы рынка в Дзержинске

На территории и в зданиях нашли 48 нарушений.

27.01.2017

17 штрафов за нарушение правил дорожного движения «накопил» нижегородец

Интересно, что у лихача, как приставы выяснили, в собственности несколько иномарок, официально трудоустроен, имеет стабильный доход.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.