Житель Бутурлинского района чуть не убил топором школьного друга. Приятель сделал замечание по поводу пристрастия к алкоголю.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, старые друзья снимали на двоих квартиру в Приокском районе Нижнего Новгорода. 30-летний житель Бутурлинского района любил выпить, что приятелю не нравилось. После ссоры он решил наказать «обидчика». Тот лёг спать, а «мститель» подошёл к нему с топором в руках, трижды ударил его по голове и ушёл, заперев квартиру.

Раненый сумел позвонить родственникам. Врачи его спасли. А злоумышленнику было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Приокский районный суд Нижнего Новгорода приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Мужчина с приговором не согласился, уверяя, что умысла на убийство у него не было. Однако коллегия по уголовным делам областного суда приговор оставила без изменения.