Житель Бора пытался похитить 1,5 миллиона рублей из банкомата

14:23 — 26.01.2017

 Юлия Полякова


Житель Бора пытался похитить 1,5 миллиона рублей из банкомата. Видеокамеру он при этом заклеил чеком. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Будучи нетрезвым, мужчина взломал корпус банкомата, в котором находилось более 1,5 миллиона рублей, и пытался похитить деньги, но сработала сигнализация. С места преступления злоумышленник скрылся, но позднее был задержан. Теперь его будут судить за покушение на кражу в особо крупном размере.

Теги: Криминал

Материалы по теме:

27.01.2017

Два года строгого режима получил житель Сергачского района за драку с полицейскими

Всё произошло в магазине, где пьяный мужчина учинил дебош.

27.01.2017

150 тысяч рублей заплатят за нарушение пожарной безопасности владельцы рынка в Дзержинске

На территории и в зданиях нашли 48 нарушений.

27.01.2017

17 штрафов за нарушение правил дорожного движения «накопил» нижегородец

Интересно, что у лихача, как приставы выяснили, в собственности несколько иномарок, официально трудоустроен, имеет стабильный доход.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.