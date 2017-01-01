Житель Бора пытался похитить 1,5 миллиона рублей из банкомата. Видеокамеру он при этом заклеил чеком. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Будучи нетрезвым, мужчина взломал корпус банкомата, в котором находилось более 1,5 миллиона рублей, и пытался похитить деньги, но сработала сигнализация. С места преступления злоумышленник скрылся, но позднее был задержан. Теперь его будут судить за покушение на кражу в особо крупном размере.