Житель Богородского района угрожал оружием судебному приставу

Было установлено, что у мужчины в собственности есть автомобиль Ford Ranger. Пристав выехал на место, чтобы арестовать авто, но после того как транспортное средство было погружено на эвакуатор, из дома выбежал должник, вооруженный охотничьим обрезом, и стал угрожать обидчику физической расправой. Однако прибывший наряд полиции утихомирил должника, и арест имущества все-таки был произведен.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит наказание в виде обязательных работ на срок от 480 часов, либо ограничение свободы до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Принадлежащий должнику Ford Ranger передан на торги, где и был реализован. Вырученные денежные средства с продажи автомобиля перечислены в счет погашения кредита.

Как сообщает служба, мужчина оформил в банке кредит в размере более 370 тыс рублей, но возвращать долг не спешил. Кредитная организация обратилась в суд, который предписал взыскать с нарушителя всю сумму долга. Но и это требование заемщик не выполнил.