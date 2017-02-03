Житель Арзамасского района два года насиловал свою падчерицу

15:05 — 31.01.2017

 Юлия Полякова


Житель Арзамасского района в течение двух лет насиловал свою падчерицу. В итоге школьница написала на него заявление. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Девочке ещё не исполнилось 14 лет. Когда она решила написать заявление в правоохранительные органы, её мать находилась в другом городе, где ухаживала за больным родственником. По версии следствия, с июня 2014 года отчим неоднократно совершал изнасилования и иные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы. 

34-летний мужчина под стражей. Вину он не признаёт. Между тем расследование уголовного дела завершено, дело направлено в суд.

Теги: Криминал

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