Житель Арзамасского района два года насиловал свою падчерицу

Житель Арзамасского района в течение двух лет насиловал свою падчерицу. В итоге школьница написала на него заявление. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области.

Девочке ещё не исполнилось 14 лет. Когда она решила написать заявление в правоохранительн ые органы, её мать находилась в другом городе, где ухаживала за больным родственником. По версии следствия, с июня 2014 года отчим неоднократно совершал изнасилования и иные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы.

34-летний мужчина под стражей. Вину он не признаёт. Между тем расследование уголовного дела завершено, дело направлено в суд.