Житель Арзамаса чуть не убил знакомого из ревности

16:51 — 08.02.2017

 Юлия Полякова


Житель Арзамаса чуть не убил знакомого из ревности. Конфликт возник на дне рождения. 

Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, участники кровавого события были в гостях у общей знакомой. 31-летний арзамасец пришёл с женой. Ему показалось, что один из гостей слишком настойчиво оказывает его супруге знаки внимания. 

Мужчина позвал обидчика на улицу для разговора и дважды ударил ножом: один удар пришёлся в спину, другой - в лицо. Следствие считает, что мог последовать и третий удар, но на помощь пришёл случайный очевидец. 38-летнего пострадавшего увезли на «скорой», он выжил, но здоровью был причинён тяжкий вред. 

Подозреваемому было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, трудоустроен, характеристики положительные.

Теги: Криминал

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