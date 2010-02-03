Житель Арзамаса чуть не убил знакомого из ревности. Конфликт возник на дне рождения.

Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, участники кровавого события были в гостях у общей знакомой. 31-летний арзамасец пришёл с женой. Ему показалось, что один из гостей слишком настойчиво оказывает его супруге знаки внимания.

Мужчина позвал обидчика на улицу для разговора и дважды ударил ножом: один удар пришёлся в спину, другой - в лицо. Следствие считает, что мог последовать и третий удар, но на помощь пришёл случайный очевидец. 38-летнего пострадавшего увезли на «скорой», он выжил, но здоровью был причинён тяжкий вред.

Подозреваемому было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, трудоустроен, характеристики положительные.