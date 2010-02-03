Житель Арзамаса чуть не убил знакомого из ревности
Житель Арзамаса чуть не убил знакомого из ревности. Конфликт возник на дне рождения.
Как сообщает Следственное управление СКР по Нижегородской области, участники кровавого события были в гостях у общей знакомой. 31-летний арзамасец пришёл с женой. Ему показалось, что один из гостей слишком настойчиво оказывает его супруге знаки внимания.
Мужчина позвал обидчика на улицу для разговора и дважды ударил ножом: один удар пришёлся в спину, другой - в лицо. Следствие считает, что мог последовать и третий удар, но на помощь пришёл случайный очевидец. 38-летнего пострадавшего увезли на «скорой», он выжил, но здоровью был причинён тяжкий вред.
Подозреваемому было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, трудоустроен, характеристики положительные.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.