Жилищные субсидии получили ещё две молодые семьи в Тонкинском районе

Улучшить жилищные благодаря субсидиям смогут две молодых семьи Тонкинского района. По сообщению пресс-секретаря районной администрации, вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты прошло в торжественной обстановке.

Обладателями жилищных субсидий стали Алексей и Татьяна Мамаевы, воспитывающих двоих детей и Сергей и Ольга Цветок у которых три ребёнув. Обе семьи проживают в районном центре и планируют приобрести квартиры на вторичном рынке. Для них получение сертификата – долгожданный праздник. Вручая документы, глава администрации района Александр Баев отметил, что с 2007 года благодаря программе «Обеспечение жильём молодых семей» свои жилищные условия улучшила 21 тонкинская семья.