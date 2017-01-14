Жилье в 2016 году в Нижнем Новгороде подешевело на 4,4%
На 4,41 процента подешевело жильё в Нижнем Новгороде в 2016-м году Эксперты Аналитического центра SRG подвели итоги 2016 года, проанализировав динамику средней стоимости вторичного рынка жилой недвижимости городов-миллионеров.
В прошедшем году рынок жилья городов-миллионеров демонстрировал снижение средней стоимости «квадрата» жилой недвижимости. Лидирующие позиции по темпу снижения за год занимают Москва (8,58%) и Воронеж (7,25%). Наименьшее изменение средней стоимости жилья за прошедший год наблюдалось в Казани и Уфе, где темп снижения не превысил 1,2%.
В остальных городах-миллионерах темп снижения средней стоимости квадрата за 2016 год варьировался от 5,4 % до 2,6%. Так что Нижний Новгороде в золотой середине.
Кстати, стоимость квадратного метра в нашем городе по данным экспертов составляет 63359 рублей. В Москве квадратный метр жилья обойдётся в 171081 рубль.
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