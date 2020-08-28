В социальной сети опубликовано видео, как глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко поднимает двухпудовая гирю.

Женщина-мэр приняла участие в фестивале «Здоровая нация».В рамках фестиваля прошли спартакиады вузов и любительские соревнования по 11 видам спорта, мастер-классы от известных спортсменов - гостей фестиваля.Основная задача «Здоровой нации» - выявить талантливую молодежь, создать условия для ее самореализации и привлечь к занятиям спортом и позитивным направлениями молодежной субкультуры, пропагандировать здоровый образ жизни в подростковой среде.На фестивале представлены площадки по 30 видам спорта, в том числе воркаут, боевые искусства, йога, волейбол, стритбол, гиревой спорт, роллеры, футбол, паркур, кроссфит и многим другим.- Сегодня несколько сотен красивых и спортивных людей продемонстрируют всем нижегородцам, что спорт — это, во-первых, весело и увлекательно, а, во-вторых, полезно. Очень приятно видеть, что многие пришли с детьми и с удовольствием участвуют в соревнованиях семьями. Неслучайно проект называется «Здоровая нация». Ведь именно такие мероприятия ненавязчиво, но убедительно демонстрируют людям все преимущества здорового образа жизни и формируют здоровую нацию, - подчеркнула Елизавета Солонченко.