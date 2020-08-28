«Желаю вам новых знаний, которые помогут стать культурными людьми и отличными специалистами» 12:36 — 01.09.2017 Полина Кульбякина

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём знаний!

В новом учебном году, который по традиции начинается этим замечательным праздником, за парты сядут свыше 300 тысяч учеников школ Нижегородской области. 36 тысяч из них — первоклассники! И каждому из ребят мне хотелось бы пожелать интересных уроков, новых открытий и крепких знаний, которые помогут в будущем стать культурными людьми и отличными специалистами в своей профессии.

Отдельные поздравления адресую нашим учителям. Квалифицированные и творческие педагоги, «горящие» на работе и способные «зажигать» детей тягой к знаниям – именно ваш труд является лучшей гарантией того, что наша область и страна в будущем получат образованных, успешных, уверенных в себе граждан.

В свою очередь мы стараемся создать более комфортные условия для учёбы и работы. Так, в 2016 году было введено в эксплуатацию здание лицея в Семёнове, построен новый корпус Бутурлинской школы. В нынешнем году 1 сентября примет учеников новая школа на 1 тысячу мест в микрорайоне Красногорка на Бору, строятся школы в Павлове, Тонкине, Нижнем Новгороде, Дальнеконстантиновском и Балахнинском, Володарском и Навашинском районах. А уже с 2018 года стартует областная программа капитального ремонта образовательных учреждений, которая охватит еще и две сотни существующих школ. Надеюсь, что новые комфортные условия очень помогут нижегородским учителям в работе, а ребятам – в учёбе.

Общеизвестно, что «ученье – свет», а «знания – сила». Поэтому в День знаний желаю учащимся иметь «светлые» головы на плечах и вырастать сильными личностями! Педагогам – успехов в их благородном труде!



Губернатор Нижегородской области В. П. Шанцев

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