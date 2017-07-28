Завтра в Нижнем Новгороде начнется Шестой Международный бизнес-саммит

Мероприятия пройдут в течение трех дней. Основной площадкой проведения бизнес-саммита традиционно станет Нижегородская ярмарка, на которой соберутся около 12 тыс. участников.



В ходе саммита будут подписаны важные для региона соглашения о сотрудничестве, например по производству и выпуску штампованных деталей для автомобильной промышленности, об инвестиционном проекта по разработке Белбажского месторождения каменной соли. Кроме того, представители бизнеса смогут обсудить актуальные проблемы и узнать о новых направлениях экономики, например, цифровая экономика, блокчейн технологии и криптовалюты.



Бизнес-саммит - площадка с более чем 20-летней историей, которая уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для налаживания деловых связей. Саммит 2017 - это более 70 конгрессных мероприятий по самым актуальным тематикам, 12 тыс. деловых участников из 37 субъектов Российской Федерации и 28 зарубежных стран. Основная идея бизнес-саммита-2017 - формирование эффективных стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды.

