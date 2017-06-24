Завтра на Бору откроется парк живой истории "Pax Romana"
Завтра на Бору откроется парк живой истории "Pax Romana"
Уже готов римский военный лагерь (каструм), а также торговый посёлок при легионе (канаба).
Программа мероприятий:
10.00 – 12.00 Подготовка персонала парка к открытию. Встреча иногородних гостей. 12.00 - Открытие для посетителей. Начало работы торгового поселка - канабы.
14.00 - Показательное выступление «Освящение жрецом лагеря XII легиона». Место проведения: военный лагерь.
15.00 «Тренировка римских воинов». Место: «Марсово поле». Показательные выступления, метание пилума, упражнения со щитом и мечом, строевая тренировка, спарринги, тактические занятия «группа на группу».
17.00 Показательное выступление «Освящение знамени легиона». Место проведения: военный лагерь.
1800 Химическое шоу «Искусство восточных магов». Место проведения: поселок-канаба.
20.00 Закрытие парка для посетителей.
Адрес парка: Нижегородская область, г. Бор, Луначарского, 12г., около Борской станции канатной дороги.
Ссылка на проект в вк: https://vk.com/xiilegio
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