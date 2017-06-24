Завтра на Бору откроется парк живой истории "Pax Romana"

10:10 — 23.06.2017

 Ольга Севрюгина

Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

Завтра на Бору откроется парк живой истории "Pax Romana"

10:10 — 23.06.2017

 Ольга Севрюгина

В постоянно действующем парке живой истории, можно будет наблюдать, как проходил процесс романизации в провинциях: от римского военного лагеря на присоединённой территории, до приграничного городка со всей инфраструктурой. Проект рассчитан на популяризацию римской истории и, являясь по сути реконструкторским, содержит элементы стилизации.

Уже готов римский военный лагерь (каструм), а также торговый посёлок при легионе (канаба).


Программа мероприятий:

10.00 – 12.00 Подготовка персонала парка к открытию. Встреча иногородних гостей. 12.00 - Открытие для посетителей. Начало работы торгового поселка - канабы.
14.00 - Показательное выступление «Освящение жрецом лагеря XII легиона». Место проведения: военный лагерь.
15.00 «Тренировка римских воинов». Место: «Марсово поле». Показательные выступления, метание пилума, упражнения со щитом и мечом, строевая тренировка, спарринги, тактические занятия «группа на группу».
17.00 Показательное выступление «Освящение знамени легиона». Место проведения: военный лагерь.
1800 Химическое шоу «Искусство восточных магов». Место проведения: поселок-канаба.
20.00 Закрытие парка для посетителей.

Адрес парка: Нижегородская область, г. Бор, Луначарского, 12г., около Борской станции канатной дороги.

Ссылка на проект в вк: https://vk.com/xiilegio


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