Завтра часть Приокского района в Нижнем Новгороде останется без воды

27 июня с целью увеличения надёжности системы водоснабжения города будет проводиться плановая замена запорной арматуры на трубопроводах большого диаметра в Приокском районе. В связи с ремонтными работами в некоторых домах частного сектора от улицы Ботанической до улицы Карбышева будет ограничено холодное водоснабжение. Работы будут проводиться с 09.00 до 22.00.Водоканал рекомендует сделать запасы холодной воды. В районе отключения будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по району согласно заявкам, полученным от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.Нижегородский водоканал приносит извинения за временные неудобства.Ознакомиться со списком адресов, попадающих под отключения, можно на сайте ОАО Нижегородский водоканал»www.vodokanal-nn.ru в разделе: "Плановые работы на сетях ХВС".