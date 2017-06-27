Завтра будет ограничено движение транспорта по Нижне-Волжской набережной 22:23 — 29.06.2017 Ольга Севрюгина

Ограничение связано с проведением торжеств, посвящённых 42 выпуску молодых специалистов Нижегородской академии МВД России.

Проезжая часть будет перекрыта с 10.00 до 12.00 в районе катера «Герой», рядом с которым и будут проходить торжества. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Водителям следует объезжать данный участок по соседним улицам. Автомобили, припаркованные в зоне проведения мероприятий в указанное время, будут эвакуированы.

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