Завод 'Красное Сормово' спустил на воду второй танкер проекта RST27М



Сормовские корабелы построили очередной танкер-химовоз проекта RST27M для компании «БФ Танкер». Сегодня его торжественно спустили на воду в присутствии сотрудников предприятия и заказчиков судна. В серии проекта RST27 «Балт Флот-17» - 25-й по счету танкер, построенный на Заводе «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

Крестная мать судна Наталья Дунец, менеджер управления морских и речных перевозок ПАО «НК Роснефть», разбила традиционную бутылку шампанского о борт химовоза.Первый танкер проекта RST27М «Балт Флот-16», сошел со стапелей Завода «Красное Сормово» в июле этого года. Танкер успешно прошёл ходовые испытания, 6 сентября подписан акт приема-передачи судна. Еще три танкера-химовоза данного проекта сейчас строятся в сормовских цехах.Согласно контрактам Завод «Красное Сормово» обязуется построить в 2017-2018 годах для «Государственной транспортной лизинговой компании» пять танкеров-химовозов проекта RST27M. Грузополучателем по контрактам выступает ООО «БФ Танкер».Танкеры-химовозы проекта RST27M – это суда, модернизированного проекта RSR27, которые, по словам генерального директора завода Николая Жаркова, являются результатом эффективной работы проектировщиков и сормовских специалистов. Новые суда сконструированы таким образом, чтобы максимально полно отвечать современным требованиям грузоперевозчиков.Грузоподъемность танкеров-химовозов нового проекта увеличена более чем на 800 тонн, а в 6 танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом: нефть и нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества наливом.Характеристики суднаСамоходное наливное однопалубное судно с шестью грузовыми танками, двумя главными двигателями, с двумя винто-рулевыми колонками (винты фиксированного шага), смешанного «река/море» плавания дедвейтом около 5337/7875 т (река/море) класса «Волго-Дон макс».Длина судна -140,8 м; ширина -16,9 м; расчетная осадка 3,6 м в реке/4,6 м в море.Класс судна: КМ Ice1 1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker/Chemical tanker type 2 (ESP).Разработчиком проекта является Морское Инженерное бюро.Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.