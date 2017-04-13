Завершена разработка проектной документации для реконструкции стадиона «Локомотив»

Разработка проектной документации для реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» в Нижнем Новгороде полностью завершена. Его реконструкция начнётся в июне 2017 года.

Получены положительные заключения государственной экспертизы по самой проектной документации и по проверке достоверности определения сметной стоимости. Средства на реконструкцию объекта предусмотрены в полном объеме, сумма составляет 159,9 млн. рублей. Завершение работ планируется в декабре.

Тренировочная площадка предназначена для подготовки команд-участниц в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, а в режиме «Наследие» — для тренировок и игр местной футбольной команды, занятий ДЮСШ, оказания услуг населению.

В частности, по существующему зданию Северной и Западной трибун должны быть предусмотрены: ремонт фасада, внутренние отделочные работы, замена систем водоснабжения и канализации, электроснабжения и освещения раздевалок команд, замена ограждений, покрытия и пандусов трибуны. Для Восточной трибуны предусмотрено усиление несущих конструкций.

