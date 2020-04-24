Заведующего поликлиникой, севшего пьяным за руль, арестовали в Сокольском районе

10:56 — 25.04.2017

 Юлия Полякова

Заведующего поликлиникой, севшего пьяным за руль, арестовали в Сокольском районе

10:56 — 25.04.2017

 Юлия Полякова


Заведующего поликлиникой, севшего пьяным за руль, арестовали в Сокольском районе. Медик пытался убежать от полицейских и ругался матом. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. 

Инцедент произошёл на одной из улиц деревни Пудово. При составлении протокола об отстранении от управления водитель пытался убежать из патрульного автомобиля, хватал полицейских за обмундирование, ненормативно выражался, на требования прекратить не реагировал. В пресс-службе сообщили, что возмутитель спокойствия - врач медучреждения в Сокольском, занимает должность заведующего поликлиническим отделением районной больницы. Ранее он уже был лишён водительского удостоверения. Медик вину признал. За неповиновение законным требованиям полицейских суд отправил его под арест на девять суток.

Теги: Общество

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