«Защитой социальных прав» займутся в Нижегородской области

16:16 — 02.02.2017

 Полина Кульбякина


Минюст России зарегистрировал общественную организацию «Защита социальных прав», призванную помочь тем, кто пострадал в результате несчастного случая или происшествия, потерял близких и не получил поддержку от государства. Об этом сообщает Агентство коммуникаций.

Помимо непосредственной помощи гражданам, специалисты новой организации будут участвовать в разработке и совершенствовании законодательной базы по социальной защите граждан на федеральном и региональном уровнях.

- Наша задача сводится к решению социальных проблем и развитию гражданского общества в Российской Федерации, - подчеркнула председатель общественной организации Ирина Фаст. - Мы приглашаем к сотрудничеству всех неравнодушных людей, заинтересованных в развитии социальной защищенности каждого человека.

Теги: Общество

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