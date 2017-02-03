«Защитой социальных прав» займутся в Нижегородской области

Минюст России зарегистрировал общественную организацию «Защита социальных прав», призванную помочь тем, кто пострадал в результате несчастного случая или происшествия, потерял близких и не получил поддержку от государства. Об этом сообщает Агентство коммуникаций.

Помимо непосредственной помощи гражданам, специалисты новой организации будут участвовать в разработке и совершенствовани и законодательной базы по социальной защите граждан на федеральном и региональном уровнях.

- Наша задача сводится к решению социальных проблем и развитию гражданского общества в Российской Федерации, - подчеркнула председатель общественной организации Ирина Фаст. - Мы приглашаем к сотрудничеству всех неравнодушных людей, заинтересованных в развитии социальной защищенности каждого человека.